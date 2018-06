Sport e inclusione, tutti in campo a Borgo Maggiore

Insieme su un campo di calcio dove politica e sport parlano la stessa lingua, quella del divertimento e dell'inclusione sociale.



L'evento coordinato dalla Segreteria di Stato alla Sanità in collaborazione con la Federazione Sport Speciali ha visto disputarsi una partita a squadre miste formate dai ragazzi degli Sport Speciali e Consiglieri della Repubblica compresa una rappresentanza femminile con Denise Bronzetti, Grazia Zafferani e Giovanna Cecchetti.



Con il Segretario alla Sanità Franco Santi e un momento altissimo considerato che anche i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci hanno giocato e non solo assistito alla partita. Del Direttore Tecnico della Federcalcio Massimo Bonini il calcio d'inizio di una partita vinta dalla formazione bianca per 7-6 su quella azzurra. Il Ct della Nazionale Franco Varrella e Vladimiro Selva i due allenatori sulle rispettive panchine. Un pomeriggio di sport, sorrisi, passione. Al termine del quale sono stati donati a Capi di Stato due palloni con tutte le firme dei ragazzi degli Sport Speciali che hanno partecipato.