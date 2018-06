Coppe: martedì i sorteggi, intervista a Renato Capellini

Dopodomani a Nyon, sono in programma i sorteggi delle Coppe Europee. Tre le squadre sammarinesi che saranno inserite nell'urna della Uefa. La Fiorita in Champions League, Folgore e Tre Fiori in Europa League con la speraza che il sorteggio possa riservare alle squadre sammarinesi, un abbinamento non proibitivo. E' quello che spera anche il presidente della Folgore, Renato Capellini