Gabriele Lucchi: con il buon senso l'accordo si può trovare

Lo storico, prima giocatore, poi allenatore e successivamente dirigente del San Marino Calcio in diretta a Domenica Sport, parla di situazione delicata tra FSGC e San Marino Calcio, ma assolutamente da risolvere usando il buon senso da entrambe le parti. Non si possono cancellare 60 anni di storia e di prestigio. " Il San Marino - ha detto Lucchi - ha lanciato tanti giocatori in Serie A: Diawara, Lapadula, Coda, Sensi. E spesso si parla a questi livelli del San Marino come di una società modello. Per i sammarinesi io - continua Lucchi- mi sono sempre battuto e cacciai un allenatore proprio perchè non li faceva giocare. Chiaro che il San Marino deve essere lo sbocco principale per i giocatori sammarinesi destinati alla Nazionale, ci vuole un progetto tecnico chiaro ma che non dia vantaggi di passaporto. Se un sammarinese merita siamo i primi ad esserne soddisfatti. Mi auguro e spero che si possa trovare una soluzione per il bene del calcio sammarinese"