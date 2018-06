In Champions League sarà La Fiorita-Lincoln FC

Nel turno preliminare, che si terrà a Gibilterra dal 26 al 29 giugno, i gialloblu affronteranno i padroni di casa nella seconda semifinale.

Saranno i gibilterrini del Lincoln Red Imps gli avversari della Fiorita nel turno preliminare di Champions League, che si terrà a Gibilterra. Quella tra i gialloblu e i padroni di casa sarà la seconda semifinale, nella prima invece si affronteranno gli andorrani del Santa Coloma e i kosovari del Drita. Entrambe le partite si giocheranno il 26 giugno, mentre la finale è in programma il 29 giugno. La vincente accederà al primo turno di qualificazione di Champions, le altre retrocederanno nel secondo turno preliminare di Europa League.



Il Lincoln Red Imps è, per distacco, la squadra più titolata di Gibilterra: ha in bacheca 22 scudetti, 17 Rock Cup (coppa nazionale), 10 Pepe Reyes Cup (Supercoppa) e 1 Gibraltar Premier Cup (coppa di Lega), e in tutte queste competizioni vanta il record di vittorie. Il suo strapotere sul lato europeo delle Colonne d'Ercole è impressionate: ha conquistato 16 degli ultimi 18 scudetti, con la striscia da record di 14 successi consecutivi.