Nell'urna di Nyon le tre squadre sammarinesi impegnate in Europa, Folgore, La Fiorita e Tre Fiori

L'urna di Nyon sorride alla Folgore mentre poteva andare decisamente meglio per La Fiorita e Tre Fiori



La Champions League da questa stagione prevede una nuova formula, un quadrangolare che si giocherà a Gibilterra ed i campioni in carica della Fiorita hanno pescato proprio i padroni di casa del Lincoln Red.

Sulla carta l'avversario più forte, considerando che due anni fa, la squadra campione di Gibilterra ha battuto per 1 a 0 il Celtic Glasgow, nella gara d'andata del secondo turno di Champions League.



Nell'altra sfida del girone, si affronteranno invece gli andorrani del Santa Coloma e i kosovari del Drita.

Entrambe le partite si giocheranno martedi 26 giugno, mentre la finale è in programma venerdì 29. La vincente del quadrangolare, accederà al primo turno di qualificazione mentre le altre squadre, retrocederanno nel secondo turno preliminare di Europa League.



A proposito di Europa League, a Nyon sono stati effettuati anche i sorteggi del primo turno preliminare.

Il Tre Fiori è stato abbinato ai gallesi del Bala Town.

Quarta classificata in campionato, vinto dal New Saints, il Bala Town è alla quinta esperienza europea, dove ha vinto due partite anche se non ha mai passato il turno.

Il Tre Fiori debutterà in casa il 28 giugno, una settimana dopo la trasferta in Galles.

Urna benevola invece per la Folgore che proverà a giocarsi il passaggio del turno con gli andorrani dell' Engordany.

La squadra di Falciano giocherà in trasferta la gara d'andata mentre il ritorno, è in programma il 5 luglio, al Morgagni di Forlì.