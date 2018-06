Fiorita: visite mediche superate per Alciato. Presto si aggregherà al gruppo anche il conduttore televisivo Cattelan

Il giornalista di Sky risultato idoneo alle visite mediche per disputare la Champions League. Presto si aggregherà al gruppo anche il conduttore televisivo Alessandro Cattelan. Per il procuratore Casadei presto l'amichevole con l'Inter

Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato ha effettuato le visite mediche richieste dalla Uefa per la partecipazione al girone preliminare di Champions League. Alciato classe 1977, realizzerà, per l'emittente di sua appartenenza, uno speciale sulla trasferta della Fiorita in Champions League poi si metterà a disposizione del tecnico Gian Luca Procopio che deciderà se utilizzarlo o meno nella gara di semifinale contro i campioni di Gibilterra.



Alessandro Alciato e il conduttore televisivo Alessandro Cattelan classe 1980 sono arrivati a vestire la maglia gialloblu della Fiorita grazie ad un'idea del procuratore sammarinese Denis Casadei, che ricordiamo nel ruolo di Direttore Sportivo, fece esordire il brasiliano Aldair con il Murata nel 2007



L.G