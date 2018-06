Regions Cup: al lavoro per la sfida contro la Repubblica Ceca

Dopo l'esordio contro l'Ungheria, la Nazionale del ct Bizzotto si prepara per il secondo impegno nella Coppa delle Regioni della UEFA.

Il post sfida contro la West Region è passata per l'analisi della partita attraverso una sintesi del match. Il ct Luigi Bizzotto ha rivisto con la squadra alcuni episodi, situazioni che hanno determinando errori tattici. Particolare attenzione alle due reti, ma senza tralasciare situazioni che con maggiore attenzione potevano essere gestite meglio. Nell'analisi della partita sono state riviste anche quelle situazioni ben gestite dalla squadra biancoazzurra. Quelle dalle quali ripartire, punti fermi del modulo di gioco sammarinese.



Tutti a disposizione i giocatori biancoazzurri, con Righi che recuperato dalla botta che lo ha costretto a uscire durante la prima partita giocata contro la rappresentativa ungherese. L'allenamento è stato importante per scaricare fatiche fisiche e mentali. Le scorie di un match molto intenso sul piano atletico al quale naturalmente si erano aggiunte anche quelle del viaggio che ha portato la nazionale in Repubblica Ceca. Buono il clima che si respira, per una squadra motivata per fare bene nella seconda partita contro i padroni di casa.



Dall'inviato Elia Gorini



Nel servizio Dario Merendino - capitano San Marino NAT