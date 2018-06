Coppe: "In bocca al lupo" delle massime istituzioni alle squadre in Europa

A circa due settimane di distanza dal debutto stagionale in Champions ed Europa League, i club che rappresenteranno il calcio sammarinese nelle due massime espressioni del calcio europeo sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti. Oltre alle delegazioni di La Fiorita, Folgore e Tre Fiori, anche quella del Murata Futsal – fresco vincitore del titolo nazionale – e pronto a fare il proprio debutto nel consesso europeo, dopo le due esperienze in UEFA Futsal Cup del Tre Fiori – capace di raccogliere due pareggi in altrettanti mini-tornei del Preliminary Round –. Le quattro società hanno raggiunto Palazzo pubblico in serata, presentate dal Segretario allo Sport Marco Podeschi e dal Presidente della Fsgc Marco Tura