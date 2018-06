La Reggenza ha ricevuto in udienza i dirigenti delle squadre che parteciperanno alle Coppe Europee



Tre dirigenti per ogni società qualificata alle Coppe Europee ricevuti in udienza dai Capi di Stato della Repubblica di San Marino Stefano Palmieri e Matteo Ciacci.



La Fiorita in Champions League, Folgore e Tre Fiori in Europa League e il Murata portacolori sammarinese al girone di qualificazione della Uefa Futsal Champions League . Il saluto del Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi ha aperto l'udienza a Palazzo Pubblico. “ Le nostre squadre in Europa – ha dichiarato Podeschi- hanno un doppio compito, quello di rappresentare San Marino al meglio dal punto di vista agonistico-sportivo, ma non può passare mai in secondo piano il ruolo che le società hanno come ambasciatori del nostro paese” Successivamente ha preso la parola il Presidente della Federazione Gioco Calcio Sammarinese Marco Tura: “ abbiamo – ha detto Tura- la grande responsabilità di rappresentare San Marino nelle più importanti competizioni europee. Sono sicuro- ha aggiunto- che tutti saranno in grado di tenere alti i colori della nostra Repubblica”



La Reggenza – nel discorso di saluto benaugurante- ha sottolineato che il paese, al di là dei risultati conseguiti nelle più prestigiose competizioni, si è sempre distinto per la passione , la lealtà, e il rispetto verso gli avversari. L'impegno profuso e la sportività sempre espressa dalle società sammarinesi hanno portato ad una crescente stima e considerazione delle più alte cariche sportive europee nei confronti della nostra Repubblica” Al termine dell'Udienza le società hanno omaggiato con la consegna dei loro vessilli, Capi di Stato, Segretario allo Sport Presidente del Cons Gian Primo Giardi



L.G



Le interviste ai protagonisti: Alan Gasperoni, Presidente La Fiorita; Renato Cappellini, Presidente Folgore; Daniele Albani, Dirigente Murata Futsal; Enzo Conti, Dirigente Tre Fiori e Marco Tura, Presidente Fsgc