Regions cup: Mularoni, bilancio comunque positivo

In attesa dell'ultima sfida, è un primo bilancio positivo quello di San Marino nella Coppa delle Regioni. Ai biancoazzurri è mancato il risultato e non la prestazione. Da elogiare l'attaccamento alla maglia e la grande disponibilità a sacrificarsi per la squadra come conferma Luciano Mularoni, collaboratore tecnico del ct Bizzotto.



dall'inviato Elia Gorini



Sentiamo Luciano Mularoni - collaboratore tecnico San Marino NAT