San Marino Stadium: terreno quasi pronto

Proseguono a pieno regime i lavori per il rifacimento del manto erboso al San Marino Stadium. Completata la stesura del sintetico, sono cominciati i trattamenti del terreno per la crescita dell'erba naturale che andrà ad amalgamarsi con il materiale artificiale. Un terreno di ultima generazione che verrà inaugurato il 5 settembre, in occasione della partita tra la Nazionale Sammarinese Under 21 e la Repubblica Ceca, gara valevole per le qualificazioni al Campionato Europeo di categoria.



p.f.