Il Pennarossa ridisegna la squadra: altri due rinforzi

Il Ds del Pennarossa Matteo Selva non si ferma: dopo l'acquisto dei due attaccanti Halilaj e Bahiano, altri due rinforzi per la squadra di Chiesanuova. Nella giornata di ieri sono stati infatti ufficializzati Thomas Piva e Matteo Sebastiani.



Il primo, classe '94 e proveniente dal Fya Riccione, è un esterno duttile, che può ricoprire sia il ruolo di terzino che di ala. Il secondo è invece un centrocampista centrale: 28 anni, ex Novafeltria, Montecopiolo e Pennabilli, Sebastiani sarà un giocatore molto utile per il 4-2-3-1 del nuovo tecnico Guerra.