Regions Cup: ultimo allenamento in vista della Bosnia

Domani San Marino giocherà contro la Bosnia l'ultima gara nel girone intermedio della Coppa delle Regioni. Una sfida che può essere importante anche per il futuro.

La nazionale di San Marino che partecipa alla Coppa delle Regioni ha già dimostrato di essere un bel gruppo. Una squadra che ha saputo fare di necessità virtù, adattandosi, mettendo in campo sempre tanto cuore.



La partita contro la Bosnia ha una doppia valenza, per questo, l'attenzione e la preparazione alla sfida sono state curate nel minimo dettaglio dal ct Bizzotto e dal suo staff. L'attaccamento alla maglia, i 17 giocatori a disposizione, lo hanno già ampiamente dimostrato, per questo la volontà è quella di andare a raccogliere un risultato di prestigio a chiusura del torneo.



Spiegato il primo dei motivi che fanno della partita contro la Bosnia una gara importante, a questo si aggiunge anche l'aspetto legato al ranking della competizione. San Marino si è guadagnato l'accesso diretto al turno intermedio grazie ai risultati raccolti nelle ultime tre partecipazioni. La composizione dei gironi viene determinata dai risultati ottenuti in tre edizioni di Coppa delle Regioni. Per San Marino sarà importante quindi raccogliere un risultato per cercare di confermare il turno intermedio.



Vincere metterebbe i biancoazzurri in una posizione di maggiore garanzia, la Bosnia infatti è sopra ai Titani, e un successo ridurrebbe proprio il gap tra le due Nazioni. Al di là degli aspetti prettamente statistici e lontano dai numeri, la voglia di dimostrare di essere all'altezza del torneo e continuare il buon trend in questa competizione è l'obiettivo di tutta la squadra.



(Nel video l'intervista con Lorenzo Liverani - centrocampista San Marino NAT)



Dall'inviato

Elia Gorini



