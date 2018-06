Sossio Aruta ha firmato per il Tre Fiori

Ieri sera Sossio Aruta ha raggiunto accordo con il Tre Fiori e giocherà in Europa league con la squadra di Fiorentino.

L'attaccante napoletano, 48 anni, ha già superato le visite mediche. Uno dei protagonisti di Uomini e Donne, dunque, lascia momentaneamente gli studi televisivi per scendere in campo. Sarà schierato contro i gallesi del Bala town.



Venticinque anni di carriera all'insegna del gol, 363 in 703 presenze da professionista. Famoso per aver giocato con il Cervia Calcio durante il reality “Campioni il Sogno”, ha indossato anche le maglie di Benevento, Pescara, Ascoli e Frosinone, per citare alcune delle più famose. Nella stagione 2009-2010 con la maglia del Tre Fiori ha segnato 21 gol, 14 in campionato e 7 in coppa titano diventando capocannoniere e portando il “double” a Fiorentino.