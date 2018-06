Coppa Regioni: alle 17 la sfida contro la Bosnia

La Nazionale del ct Luigi Bizzotto tornerà in campo per l'ultima sfida nel girone intermedio di Coppa delle Regioni. L'avversario è la Bosnia rappresentata dalla regione dell'East Sarajevo. Una partita che i biancoazzurri vogliono vincere per centrare il terzo posto.

Sentiamo Alex Cavalli - difensore San Marino NAT

e.g.