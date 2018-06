Tre Penne, Palazzi torna in pianta stabile. Valli passa al futsal

Il nazionale sammarinese si divideva tra i biancazzurri e l'Ilaria Lorenzini Barbara. Di Giuli a caccia di un rinforzo per reparto.

Mirko Palazzi torna in pianta stabile al Tre Penne, come annunciato ufficialmente dalla squadra di Città. Il nazionale sammarinese si divideva tra i biancazzurri e l'Ilaria Lorenzini Barbara, con la fine del doppio tesseramento però ha deciso per il ritorno in patria. Per il resto, il Tre Penne si è assicurato l'attaccante Michael Angelini – preso dalla Folgore – ha salutato Matteo Valli, passato alla sezione futsal, e ha confermato il grosso della rosa: ci saranno ancora Mattia Migani, Davide Cesarini, Dario Merendino, Fraternali Stefano, Andrea Rossi, Nicola Gai, Luca Patregnani, Alex Gasperoni, Michele Simoncelli, Kevin Marigliano, Fabio Macaluso e Giacomo Zafferani. Il ds Di Giuli sta inoltre lavorando per acquistare un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante.