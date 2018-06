Tre Fiori: preso Aldo Simoncini

Il portiere sammarinese lascia la Libertas per passare al Tre Fiori, con cui giocherà il prossimo campionato. Simoncini per motivi di lavoro non potrà disputare la doppia sfida di Europa League. A difendere i pali della squadra gialloblu in Europa, ci sarà Giorgio Pizzolato, nell'ultima stagione in serie D con il Paceco, squadra siciliana.