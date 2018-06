Il tecnico del Genoa Davide Ballardini tra i giovani calciatori sammarinesi

Nel primo giorno del ritiro di Carpegna, bella sorpresa per i giovani biancoazzurri con l'allenatore romagnolo che ha raggiunto l'amico Firmino Pederiva. Presente anche Gabriele Zamagna, ds dell'Atalanta.

Il tecnico del Genoa in visita all'amico Firmino Pederiva nel ritiro di Carpegna ha partecipato agli allenamenti dei giovani sammarinesi, ragazzi del settore giovanile del Titano. Presente anche il direttore sportivo dell'Atalanta, Gabriele Zamagna. Con Ballardini un'occasione per parlare di calcio giovanile, mondiali e non solo.



Elia Gorini