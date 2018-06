Champions League. La Fiorita - Lincoln Red. Segui il livescore

Segui il livescore della sfida fra La Fiorita e Lincoln Red a partire dalle 20:00.



Alle 21 si affrontano Lincoln Red - La Fiorita.



Nella prima semifinale, i Kosovari del Drita hanno battuto gli andorrani del Santa Coloma per 2 a 0, dopo i tempi supplementari



I gol della vittoria sono stati realizzati da Shabani al 99' e da Gerbashi su calcio di rigore al minuto 107.



Il Drita affronterà in finale la vincente tra il Lincoln Red e La Fiorita





Il Drita è la prima finalista del girone di qualificazione al turno preliminare di Champions League.





Le formazioni ufficiali:



La Fiorita: Vivan, Gasperoni, Di Maio, Olivi, Mezzadri, Rinaldi, Loiodice, Tommasi, Amati, Buonocunto, Olcese. All. Gianluca Procopio