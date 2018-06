Juri Tamburini passa al Domagnano

Il Domagnano ha comunicato di aver acquistato dalla Libertas l'esperto difensore, classe '77, Juri Tamburini. Il calciatore nativo di Cattolica è cresciuto nelle giovanili del Cesena, e ha giocato anche per Vicenza, Modena e Ascoli ed è il secondo giocatore con più presenze in Serie B con ben 418 gettoni. Nel 2012 è stato squalificato per 10 mesi dopo il coinvolgimento nel calcioscommesse.

Dopo l'esperienza di 6 mesi in maglia granata passa così al Domagnano dell'allenatore Cristian Protti.