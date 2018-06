Champions League: il sogno della Fiorita svanisce a Gibilterra

I padroni di casa del Lincoln Red vincono 2 a 0 e conquistano la finale

Procopio conferma il modulo ad una sola punta, Olcese con Bonocunto a sostegno.

Padroni di casa con i tre attaccanti, tra cui il velocissimo Jimenez.

Pronti via e il Lincoln Red trova il vantaggio. Diagonale di Chipolina, Vivan si oppone ma non trattiene, Hernandez da due passi fa 1 a 0. L’avvio è tutto dei padroni di casa, pericolo per Vivan con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo.

Si vede anche La Fiorita, sul cross di Mezzadri ci prova Olcese, fuori misura.

Poco dopo il quarto d’ora, sulla lunga rimessa laterale di Chipolina aggancio e sinistro di Lopez appena a lato. La squadra di Procopio tiene bene il campo ma soffre le accelerazioni avversarie.

Fucilata di Chipolina dai 25 metri, traversa piena, poi Vivan è attento nel respingere il tentativo dalla distanza di Lopes.



Secondo tempo e i padroni di casa ipotecano la finale. Fa tutto Moreno Cerillo che se ne va via sulla fascia sinistra, entra in area e da posizione defilata infila

Vivan sotto la traversa. Una manciata di minuti e La Fiorita potrebbe riaprire la partita. Controllo di Tommasi che salta anche il portiere e tira a colpo sicuro ma un avversario salva sulla linea. Sulla ribattuta ci prova Olcese, palla ancora respinta.

E’ un buon momento per i gialloblu, ci prova ancora Tommasi, fuori bersaglio.

Minuto 71, contatto tra Olcese e Oliver Paris, sembra rigore ma l’arbitro fa proseguire.

A 2 minuti dal termine entra Cattelan, ma il finale è tutto di Andy Selva.

Prima va ad un soffio dal goal con un colpo di testa che sfiora l’incrocio dei pali e poi nel dopo partita, un polemico addio al calcio giocato.



da Gibilterra

Palmiro Faetanini



Nel video intervista Andy Selva, attaccante La Fiorita