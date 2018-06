Europa League: la Folgore ha le idee chiare “ci proviamo con le nostre forze”

Domani sera ore 20 l’incontro valido per il preliminare di Europa League Engordany (Andorra) - Folgore (San Marino)

Con qualche ora di ritardo rispetto al programma previsto il club di Falciano è arrivato ad Andorra dove domani sera ore 20 affronterà l’Engordany formazione andorrana che ha chiuso al secondo posto il campionato di questo piccolo principato indipendente cuscinetto tra Spagna e Francia, noto per i resort sciistici e per il suo status di paradiso fiscale, che incoraggia il commercio duty-free. Stato, Andorra che la San Marino Sportiva conosce bene per i lunghi trascorsi da avversari/amici all’interno dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Folgore, dicevamo, in ritardo ad Andorra a causa di un guasto all’areo indicato per imbarcare i 22 giocatori convocati per questa gara di andata valevole per il primo preliminare di Europa League. Nel tardo pomeriggio di ieri la comunicazione in Federcalcio del cambio di aereo e successivi slittamenti di orario che hanno causato il forte ritardo della squadra di Oscar Lasagni ad Andorra. Dopo l’atterraggio, due ore di trasferimento in pullman per raggiungere l’hotel che ospita il club giallorosso . Una rosa, quella disegnata dal Direttore Sportivo Gabriele Muratori, che non è formata da nomi capaci di far brillare il botteghino, ma funzionali al progetto tecnico. Tra questi c’è anche l’ex Gubbio Umberto Semeraro balzato alle cronache per aver denunciato e rifiutato un’offerta di 100 mila euro per truccare due partite, brutta storia che risale alla fine del 2013 nell’ambito dell’inchiesta Dirty Soccer.



da Andorra

Lorenzo Giardi



Nel video Renato Capellini (Presidente Folgore)