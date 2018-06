Europa League: Folgore in viaggio, Tre Fiori pronto per il Bala Town

Domani le sfide ad Andorra per la squadra di Falciano e a Forlì per quella di Fiorentino.

In Europa League è vigilia per Folgore e Tre Fiori. La squadra di Falciano è partita questa mattina per Andorra, dove domani scenderà in campo, mentre il Tre Fiori ha presentato la sfida contro i gallesi del Bala Town, gara che si giocherà allo stadio Morgagni di Forlì. La squadra del Castello di Fiorentino torna in Europa a distanza di anni e lo fa contro una squadra molto forte. Tutti a disposizione i giocatori della rosa del tecnico Matteo Cecchetti, che ha sottolineato l'importanza della concentrazione per tutti i 90 minuti contro una squadra di professionisti. L'approccia alla gara sarà fondamentale, l'esperienze della Nazionale alla Coppa delle Regioni e della Fiorita ieri sera, sono esempi da prendere per capire quanto i primi minuti siano importanti.



Nel video l'intervista con il tecnico del Tre Fiori, Matteo Cecchetti.