Il Tre Fiori sogna un grande ritorno in Europa League

Le esperienze internazionali nella Coppa delle Regioni della Nazionale e quella in Champions de La Fiorita sono gli esempi dai quali partire. In campo internazionale l'attenzione deve essere al 100% dal fischio d'inizio. Lo sa Matteo Cecchetti che dagli esempi avute recentemente, parte per preparare la super sfida contro il Bala Town. Il ritorno in Europa del club di Fiorentino vuole essere all'altezza della situazione, per questo la dirigenza gialloblu ha cercato di allestire una rosa di grande qualità. I giocatori a disposizione del tecnico sammarinese sono di valore e nel Campionato farebbero la differenza, ma potrebbe non bastare per l'Europa League. La vigilia del Tre Fiori è quella di una squadra che sa di affrontare un avversario più forte e preparato, ma l'entusiasmo e la voglia di impresa non mancano.



Nel video l'intervista con Matteo Cecchetti, allenatore Tre Fiori



Elia Gorini