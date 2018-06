Europa League, Lasagni: "Obiettivo tenere aperta la qualificazione"

Nucci: ”Abbiamo un patto che vogliamo rispettare"

Nell'immediata vigilia della sfida tra Engordany - Folgore valevole per il primo turno di Europa League parlano in conferenza stampa il tecnico del club di Falciano Oscar Lasagni e il capitano Andrea Nucci.



Lasagni: "Obiettivo tenere aperto il risultato. Sappiamo che non sarà facile ma i miei ragazzi sono pronti e daremo il massimo. Partiamo con un 4-2-3-1 ma il modulo puo’ essere cambiato a partita in corso. Abbiamo deciso di giocarcela con i ragazzi che hanno conquistato questo traguardo, sostituendo solo quelli che sono rimasti a casa. Mi aspetto molto da Lorenzo Dorni giocatore dalle grandi doti in grado di spaccare la partita”



Andrea Nucci: “Sono orgoglioso di essere il capitano di questo straordinario gruppo. Come ha detto il mister l’obiettivo è tenere aperta la qualificazione, sono convinto che sia arrivato il momento che un club di San Marino possa pensare di riuscire nell’impresa. Tra noi abbiamo fatto un patto e mi auguro venga rispettato”



Da Andorra Lorenzo Giardi