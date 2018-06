Europa League: la sesta volta della Folgore in una competizione Europea

Ieri sera rifinitura nel piccolo stadio andorrano che ospiterà la partita. Tutti a disposizione del tecnico Lasagni per la partita di andata del turno preliminare di Europa League.



Quattro più quella di stasera cinque le partecipazioni della Folgore in Coppa UEFA/ Europa League, una in Champions League. Il Club di Falciano San Marino ha maturato una certa esperienza nelle coppe europee, e questa sera ore 20 allo stadio comunale d’Aixovall 1800 posti manto in erba naturale affronterà la formazione Andorrana dell’Engordany. Un club che proprio in questa stagione ha centrato il miglior risultato della propria storia con il secondo posto nella Primera Division di Andorra. Urla, sbraita,spiega Oscar Lasagni cosa vuole dalla sua squadra questa sera.



Prima di tutto massima concentrazione in tutte le fasi dell’incontro, vieta un atteggiamento remissivo e lo si vede anche dal modulo quel 4-3-3 che deve garantire anche diversi minuti di possesso. Poi tanta attenzione chiesta dal tecnico sulle palle inattive ormai diventate il modo più frequente per scardinare difese chiuse. In campo ci sarà sicuramente nei 3 di centrocampo uno che impersona la Folgore più di altri Luca Bezzi.





Da Andorra l’inviato

Lorenzo Giardi