Il Tre Fiori riscrive la storia: Bala Town battuto 3-0

Con tre reti nei primi 45 minuti la squadra di Matteo Cecchetti vince la gara di andata del primo turno di Europa League e sogna il passaggio del turno.

Notte magica del Tre Fiori. La squadra del tecnico sammarinese Matteo Cecchetti batte il Bala Town 3-0 nella gara di andata di Europa League e scrive una pagina incredibile di calcio sammarinese. Nella notte del Morgagni succede di tutto. Il Tre Fiori la sblocca dopo 7 minuti con un'autorete di Anthony Miley. Il vantaggio è già una pezzo di storia, che diventa ancora più fantastica quando al 32' Giacomo Pracucci segna il 2-0. Tutto vero! La notte magica del Tre Fiori diventa una pagina epica di sport quando 4 minuti più tardi Mirco Vassallo firma il tris. Il Bala Town è in ginocchio, troppa la voglia e la determinazione dei sammarinesi che sono più aggressivi e chiudono su ogni pallone. All'intervallo è 3-0 Tre Fiori. Basterebbe questo per rendere unica la serata di Forlì, ci sono altri 45 minuti nei quali accade ancora tantissimo. Al Morgagni si spengono i fari dello stadio dopo qualche minuto. Gara sospesa per 20 minuti che poi riprende. All'80' il Tre Fiori resta in dieci per il rosso a Pracucci. Il Bala Town centra una traversa nel recupero. Il fischio di chiusura rende una serata unica, una serata indimenticabile. Il Tre Fiori è nella storia e ora si può anche sognare, si deve sognare!



Elia Gorini