Europa League: la Folgore mantiene aperta la qualificazione

Il 5 luglio al Morgagni per ribaltare il 2-1. Umberto Semeraro goal capolavoro balistico

La tempesta d’acqua che si abbatte 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro sul comunale di La Vella spaventa un po’ tutti. Poi si attenua, disturba,ma si gioca regolarmente. Lasagni, disegna una Folgore logica e sul pezzo fin dalle prime battute. Gli esperti dell’Engordany, sono in diversi oltre i 30, subiscono la verve di Falciano. Sottile, manda il primo inquietante avviso. Si nota ad occhio nudo il maggior tasso tecnico di Larsen Toure’, il suo colpo di testa finisce alto. La Folgore fa possesso, imbriglia e riparte. Angolo di Dorni, Bezzi tra i migliori, non trova la porta da zero metri. Di testa anche San Nicolas, brividi e basta. Punizione dai 28 metri. Lorenzo Dorni pensa al rimbalzo maligno con il terreno viscido, al contrario, calibra una conclusione sotto alla traversa: Jesun Cola ci arriva e mette in angolo. Folgore show in un primo tempo da stropicciarsi gli occhi. L’imprevisto arriva al minuto 38. Punizione dalla tre quarti, sbuca senza marcatura il capitano Cellay, Filippo Giannelli non ci può arrivare. Dal nulla il goal di Andorra. Si chiudono i 45 con Sartori che la mette bene, Sacco di testa alza troppo la mira. Club di Falciano superiore ma sotto di uno.



Ripresa. Sinistro violento di Ramiro Lago, fuori di pochissimo. Così come il solito pericolosissimo centrale difensivo Cellay vicinissimo alla doppietta personale. Esce Dorni dentro Semeraro. Angolo Sartori a sottolineare che la Folgore è sempre lì, respinge la difesa andorrana, riprende dai 25 metri Umberto Semeraro che di collo pieno la sbatte sotto l’incrocio. Goal pazzesco, goal meraviglia dell’esterno ex Libertas. Tutto torna come deve stare, in perfetto equilibrio. A romperlo definitivamente, purtroppo, c’è la frittata finale. Sacco, anche la sua prova superlativa, si fa anticipare da Gomez, non reattivo Giannelli e tanti saluti al pareggio. Ma tutto resta apertissimo per un ritorno che deve vedere al Morgagni tutta Falciano e non solo. Allo stadio Comunale di La Vella Andorra . Engordany batte Folgore 2-1



da Andorra

Lorenzo Giardi