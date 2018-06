Baldini lascia la Roma Under 17

Francesco Baldini non è più l'allenatore della Roma Under 17, squadra che solo qualche settimana fa ha guidato alla conquista dello scudetto. Baldini chiude la sua esperienza in giallo-rossa dopo una sola stagione. Non si sono determinate le condizioni per un proseguimento del rapporto tra il club e l'ex difensore di Napoli e Genoa, oggi 44 enne che vive a San Marino.