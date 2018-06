Il Tre Fiori si prepara al Galles: Gasperoni a forte rischio

Per il centrocampista, uscito al 76° dell'andata, è lesione muscolare: difficile che ci sia per il ritorno.

Due giorni dopo, sembra sempre irreale. Tre Fiori che bastona il Bala Town e va in Galles per provare ad amministrare il triplice vantaggio, a dirlo alla vigilia si rischiava la camicia di forza. Ora l'unico rischio, per Cecchetti, è quello di dover rivoluzionare la mediana, che tanto bene ha funzionato sia per quantità che per qualità. All'assenza di Pracucci – espulso nel finale – si aggiungerà probabilmente quella di Gasperoni, uscito al 76° per infortunio. Le visite di stamattina hanno evidenziato una lesione muscolare: salvo miracoli, niente Galles.



Mezzali a parte però la squadra sta bene ed è pronta alla seconda metà della sfida. La prima intanto è già roba da guinness: seconda vittoria sammarinese in assoluto, prima ottenuta in un match d'andata e a giochi ancora aperti, e record di gol biancazzurri in una partita di coppa. Ma il Tre Fiori, a reti europee, ci ha abituato bene: 7 in 7 gare, media clamorosa per il Titano. Raggiunta grazie agli squilli forlivesi di Giacomo Pracucci e Mirco Vassallo.



Nel servizio le parole di Giacomo Pracucci e Mirco Vassallo, centrocampista e attaccante del Tre Fiori.



RM