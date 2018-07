Europa League, il Tre Fiori è in Galles per completare l'impresa

I gialloblu sono atterrati a Liverpool e poi hanno raggiunto in pullman Prestatyn, villaggio del Galles del nord non lontano dallo stadio di Rhyl, sede della sfida col Bala Town. Gasperoni non ha recuperato ed è rimasto a casa.

Di ordinario in questa trasferta d’Europa League del Tre Fiori non c’è niente. Così anche la teoricamente grigia Liverpool lo accoglie con un sole magari non mediterraneo, ma che scalda bene. E scalda, il morale, anche il triplice vantaggio sul Bala Town.



Per la prima volta una sammarinese affronta un ritorno di coppa da favorita, e in Galles si deve amministrare, non recuperare. Ci sarà comunque da sudare, perché il Bala visto a Forlì dietro balla parecchio, ma davanti ha le armi per ribaltarla. Rispetto all’andata anche Cecchetti ha qualcosa da ribaltare, la mediana: Pracucci, l’autore del 2-0, è squalificato, mentre Gasperoni, uscito per infortunio, non ha recuperato e resta a casa. Come lui, ma per impegni personali, anche Simoncini, Stella e Semprini.



Come il Tre Fiori, anche il Bala Town non giocherà propriamente in casa: la partita si disputerà a Rhyl, città situata sulla costa nord del Galles, a circa un'ora da Bala. Non lontano dallo stadio c'è Prestatyn, paese dove alloggeranno i gialloblu.



Nel servizio l'intervista ad Alessandro Teodorani, centrocampista del Tre Fiori.

Dall'inviato in Galles,

Riccardo Marchetti



"Sviluppiamo il nostro gioco": così il terzino del Tre Fiori Davide Bologna. Vai all'intervista.