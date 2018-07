Tre Fiori: Benedettini e Canarezza: "Abbiamo scritto la storia"

Il direttore generale gialloblu sul portiere Pizzolato: "Simoncini con noi per il campionato, in Europa League avanti con Giorgio".

Da giocatori sfiorarono l'impresa in Champions contro il Sant Julià, da dirigenti l'hanno portata a termine in Europa League. Si parla di Giacomo Benedettini e Nicola Canarezza, rispettivamente direttore generale e team manager del Tre Fiori, che in Galles hanno pareggiato un conto con la sorte aperto nel lontano 2009. Quando indossavano la maglia gialloblu e solo la lotteria dei rigori negò loro una gioia che, oggi, si godono a tutto tondo. E Benedettini si sofferma anche sul mercato, confermando che, per la coppa, la porta del Tre Fiori resta proprietà di Giorgio Pizzolato, al quale si deve una grossa fetta di questa qualificazione: "Aldo Simoncini si unirà a noi per il campionato, in Europa League Giorgio sarà con noi, spero, per tanti altri turni".



Dall'inviato in Galles,

Riccardo Marchetti