Futsal, Albani: "Lunedì inizieremo a prepararci per la campagna europea"

Daniele Albani, responsabile del Murata Futsal, analizza i sorteggi, svoltasi a Nyon, della neonata UEFA Futsal Champions League che porterà i bianconeri in Lituania a fine agosto.

Inoltre Albani afferma di avere ancora qualche colpo in canna e indica i punti chiave della preparazione della squadra in vista della campagna europea.



Sentiamo il dirigente del Murata Daniele Albani