Femminile: Alain Conte è il nuovo allenatore

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore della San Marino Academy. Il successore di Fabio Baschetti è Alain Conte e guiderà la squadra femminile nel nuovo campionato di Interregionale. In passato ha guidato per quattro stagioni il Calcio Ponente nell'ex Serie C, oggi campionato di Eccellenza.



