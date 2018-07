La Fiorita: Verona e Bologna sfidano i campioni di San Marino

Nel week end i gialloblu di Procopio saranno impegnati in due amichevoli di lusso contro le squadre di Fabio Grosso e Pippo Inzaghi.

Amichevoli di lusso per La Fiorita in preparazione del secondo turno preliminare di Europa League. La squadra di Gianluca Procopio sfiderà l'Hellas Verona sabato 14 luglio a Mezzano, dove la squadra di Fabio Grosso è in ritiro. Il giorno successivo, i gialloblu di Montegiardino saranno impegnati a Pinzolo contro il Bologna di Pippo Inzaghi.



Elia Gorini