Tre Fiori, Cecchetti: "Bene nel primo tempo, ritorno a testa alta"

Dispiaciuto per il pesante passivo, ma né rammaricato né deluso. Matteo Cecchetti sa che il suo Tre Fiori nel primo tempo ha fatto il suo contro un Rudar Velenje molto più forte: "Nel primo tempo abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare e abbiamo preso un gol che si poteva evitare, perché Pizzolato aveva fatto un ottimo intervento e non l'abbiamo protetto sulla respinta. Sono stati determinanti i primi 10' della ripresa: loro, con un pizzico di malizia, hanno bagnato il campo nell'intervallo, il pallone girava veramente forte e hanno dilagato. Quando il risultato ha cominciato a farsi consistente è saltata la testa. Noi andiamo avanti per la nostra strada, giocheremo a testa alta anche la prossima settimana e se dovrà diventare una partita dura lo diventerà. Non è questo risultato che deve modificare la nostra mentalità".



r.m.