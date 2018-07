Ufficiale: Francesco Baldini allenerà la Juventus Primavera

L'ex tecnico della Roma U17 prende il posto di Alessandro Dal Canto.

Lo avevamo già anticipato, adesso arriva la conferma, Francesco Baldini è il nuovo allenatore della Juventus Primavera.

Il tecnico italo-sammarinese, che nella passata stagione ha vinto lo scudetto con la Roma under 17, torna in bianconero da allenatore.

Francesco Baldini ha vinto da giocatore lo scudetto primavera e il torneo di Viareggio nella stagione 93/94, giocando anche con Alessandro Del Piero. Il tecnico di Massa si è legato alla Juventus per una stagione e prende il posto di Alessandro Dal Canto.



Elia Gorini