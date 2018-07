Verona-La Fiorita 8-0

Amichevole di lusso per La Fiorita che in preparazione all'impegno di Europa League se la vedeva oggi col Verona.



Dopo il primo tempo veneti avanti per 3-0 con gol di Matos e doppietta di Pazzini. Per la formazione di Montegiardino un palo colpito da Roberto Di Maio.



Nella ripresa Verona a valanga con Cissè, Laribi, De Wit e due volte Matos.