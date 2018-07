Poker del Bologna alla Fiorita

Nel ritiro di Pinzolo, La Fiorita ha sfidato il Bologna di Filippo Inzaghi. La seconda amichevole in due giorni per la squadra di Gianluca Procopio termina con un ko per 4-0. Una buona prova quella dei campioni di San Marino in vista del secondo turno preliminare di Europa League. Il Bologna va in vantaggio dopo 6 minuti con Mattia Destro. Il raddoppio al 21' su punizione di Pulgar. Il tris con Mabye. Nella ripresa il definitivo 4-0 porta la firma di Falcinelli.



FORMAZIONI:

BOLOGNA:

Skorupski; De Maio, Calabresi, Paz; Mbaye, Orsolini, Pulgar, Donsah, Krejci; Palacio, Destro.

A disposizione: Da Costa, Pirana, Santurro, Petkovic, Falcinelli, Kingsley, Poli, Busi, Faletti, Stanzani, Rizzo, Avenatti, Brignani, Dijks.

Allenatore: F. Inzaghi



LA FIORITA:

Stimac; Mezzadri, Olivi, Di Maio, Gasperoni; Hirsch, Tommasi, Righini, Amati; Rinaldi, Castellazzi.

A disposizione: Basile, Calzolari, Sottile, Kone, Cesarini, Pancotti, Selva, Procopio.

Allenatore: Procopio



Arbitro: Bullari di Brescia

Assistenti: Ravera, Perali



Elia Gorini