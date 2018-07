Calcio Estate: Nicolò Angelini miglior giocatore, Filippo Berardi miglior giovane

Formula rinnovata per calcio estate, che per la prima volta è andata in scena all'interno del San Marino Stadium. Pallone di Cristallo all'attaccante del Domagnano. Gianluca Procopio vince la Panchina d'Oro mentre Davide Bicchiarelli si aggiudica il Trofe

Nuova location per uno degli appuntamenti più attesi del calcio sammarinese d'estate. È stato il San Marino Stadium ad accogliere dirigenti, calciatori e addetti ai lavori per la 14' edizione di Calcio Estate. Una serata dedicata alla stagione 2017/2018 con i premi ai grandi protagonisti della passata annata. Nicolò Angelini, attaccante del Domagnano e della Nazionale alla Coppa delle Regioni, si è aggiudicato il Pallone di Cristallo.



Il trofeo dedicato al miglior calciatore sammarinese o residente, è stato assegnato per la 20' volta e per la quinta è un calciatore del Domagnano a conquistarlo. Davide Bicchiarelli ha vinto il trofeo Koppe per il miglior calciatore straniero. Il portiere della Folgore ha contribuito all'ottima stagione della squadra di Falciano con oltre 780 minuti di imbattibilità. Panchina d'oro al tecnico de La Fiorita Gianluca Procopio, nella stagione in cui il club di Montegiardino centra la doppietta scudetto/Coppa Titano.



Nell'albo d'oro del premio, le ultime tre edizioni sono state sempre vinte da un tecnico de La Fiorita. Nella serata di calcio estate spazio anche ai dirigenti, con Amato Bernardini, storica figura della Folgore, a ricevere l'Oscar alla Carriera. Imre Badalassi si è aggiudicato il Bombardino d'Oro come miglior realizzatore in assoluto della stagione, tenendo conto di tutte le competizioni della FSGC. Il centrocampista del Tre Fiori Alessandro Teodorani è stato premiato per il gol più bello della stagione sulla base dei voti espressi sul sito di San Marino RTV e dalla giuria di giornalisti che segue il campionato sammarinese.



Nella serata premiati anche gli arbitri Antonio Ucini e Raffaele Delvecchio con il Fischietto d'Oro. Per il settore futsal, il miglior giocatore è stato Mattia Protti portiere del Murata campione di San Marino, mentre Gabriele Cellarossi, tecnico del Tre Penne si è aggiudicato la panchina d'oro.



Tocco rosa con il calcio femminile, per Eleonora Cecchini, promettente talento del movimento sammarinese, il riconoscimento per il settore giovanile, mentre a Giulia Montalti quello per la prima squadra della San Marino Academy. Un premio speciale per Valeria Canini che lascerà il calcio giocato per dedicarsi all'attività da tecnico. Filippo Berardi, già in ritiro con il Monopoli, è stato premiato con il Golden Boy per la stagione disputata con la maglia della Juve Stabia in serie C, mentre il premio comunicazione è andato al giornalista del Corriere dello Sport e de La Serenissima, Massimo Boccucci.



Elia Gorini



VEDI ANCHE:

Le reazioni di alcuni dei vincitori da Nicolò Angelini, Pallone di Cristallo, passando per Davide Bicchiarelli e Gianluca Procopio.