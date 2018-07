Fsgc: si interrompe il rapporto con Giampaolo Mazza

A Carlo Chiarabini la conduzione tecnico-organizzativa della Academy. Il Campionato Sammarinese inizierà venerdi 21 settembre

La Federazione Sammarinse Giuoco Calcio in un comunicato ha ringraziato Giampaolo Mazza per quanto fatto in tutti questi anni al servizio del calcio sammarinese, contestualmente interrompe il rapporto con Emilio Cecchini, responsabile in questi anni dl dipartimento di formazione e ricerca. La conduzione tecnico-organizzativa della San Marino Academy è stata affidata a Carlo Chiarabini. Novità arrivano proprio dal settore giovanile con Primo Toccaceli che assume la carica di presidente dell' Academy, Massimo Censoni è il Segretario Generale e Marco Baldacci il vicepresidente.

Nello stesso comunicato la Fsgc comunica l'inizio dell'attività agonistica per venerdi 21 settembre, i calendari saranno ufficializzati mercoledì 29 agosto. Il primo trofeo della stagione, la supercoppa sammarinese, sarà probabilmente assegnata sabato 15 settembre tra La Fiorita e il Tre Penne, mentre la Supercoppa di futsal si giocherà lunedì 24 settembre tra Murata e Tre Penne. Il nuovo campionato sammarinese di futsal comincerà giovedì 27 settembre.



Il comunicato integrale FSGC