Europa League, la Fiorita si prepara per tornare in campo

Finisce qui l'avventura europea del Tre Fiori ma il calcio sammarinese ha ancora qualcosa da dire in campo europeo. Infatti, la prossima settimana, La Fiorita tornerà in campo per il secondo turno di Europa League dopo aver affrontato il preliminare di Champions League. La squadra di Montegiardino affronterà lo Spartaks, squadra lettone reduce dalla sconfitta con la Stella Rossa di Belgrado in Champions e in piena attività dal momento che il loro campionato si gioca nel periodo estivo.

La partita d'andata si giocherà nella cittadina lettone di Jurmala giovedì 26 luglio alle 17 mentre il ritorno sarà una settimana dopo al Tullo Morgagni di Forlì con calcio d'inizio alle ore 20.45.



Tra i due match ci sarà anche il passaggio di testimone per il ruolo di Presidente della squadra campione del titano: infatti, quella d'andata sarà formalmente l'ultima partita della presidenza di Alan Gasperoni mentre per il ritorno sarà ufficialmente in carica Roberto Bollini che diventerà il numero uno della società il prossimo 30 luglio.



22 giocatori in elenco: la società gialloblù ha consegnato la lista dei calciatori per il doppio impegno.

Una lista che non si differenzia molto da quella della partecipazione alla Champions con l'esclusione di Olcese, Buonocunto ed Alessandro Cattelan e l'entrata di Giovanni Gabrielli, Adolfo Hirsch e Tiziano Mottola.