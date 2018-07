Tre Fiori, Cecchetti: "Tenuta schiena dritta, nostra impresa messaggio per tutto il movimento"

Così l'allenatore gialloblu dopo l'eliminazione dei suoi.

L'eliminazione non cancella quanto di buono fatto dal Tre Fiori in Europa League. L'impresa col Bala Town deve essere un messaggio per tutto il movimento, perché dimostra che se ci si crede e si lavora duro anche le sammarinesi possono dire la loro nelle coppe. Questo il pensiero dell'allenatore gialloblu Matteo Cecchetti, soddisfatto anche per come è andato il ritorno col Rudar: "Abbiamo tenuto la schiena dritta".