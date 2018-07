Marco Ragini riparte con un pari con l'FC Ulaanbaatar

Dopo la sosta è iniziato il girone di ritorno nella serie A della Mongolia, la squadra guidata dal tecnico sammarinese pareggia in trasferta.

Ancora un risultato positivo per l'FC Ulaanbaatar guidato da Marco Ragini. Nella prima giornata del girone di ritorno, la squadra del tecnico sammarinese ha pareggiato per 1-1 contro l'Athletic 220. L'FC Ulaanbaatar resta ancora imbattuto dopo 10 giornate di campionato, ma perde qualche posizione in classifica. Domani la capolista Erchim potrebbe portare a 6 i punti di vantaggio sulla squadra di Marco Ragini.



Elia Gorini