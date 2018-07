Aldo Simoncini: "Pronti a ricominciare"

La Nazionale Sammarinese affronterà in amichevole l'Italia Under 20, mercoledì 8 agosto a Misano Adriatico. Intanto da questa sera riprende la preparazione della squadra di Franco Varrella, in vista della Nations League. Debutto per la Nazionale Sammarinese, sabato 8 settembre, in Bielorussia.