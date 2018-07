Nazionale Sammarinese: ufficiale l'amichevole con l'Italia Under 20

Mercoledì 8 agosto, alle 18, allo stadio di Misano Adriatico, la squadra di Franco Varrella affronta in amichevole la rappresentativa guidata da Federico Guidi, ex tecnico della primavera della Fiorentina. Una sfida che arriva esattamente un mese prima del debutto in Nations League, con i Sammarinesi che debutteranno in Bielorussia, sabato 8 settembre.