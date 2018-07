Affiliazione: il San Marino calcio non molla e chiede le dimissioni dei vertici Fsgc

In una nota il San Marino calcio afferma: quanto accaduto è un fallimento per lo sport, per le Istituzioni, per il senso di giustizia e onestà intellettuale di chi dovrebbe tutelare le società sportive. Solo il CONS - che ringraziamo pubblicamente - ha fatto chiarezza su qualcosa che da sempre ci appartiene e che la F.S.G.C. voleva scalfire. Il San Marino Calcio, farà valere i propri diritti dando seguito al percorso intrapreso. Ci aspettiamo - conclude la nota del San Marino - che il Presidente Federale Marco Tura, unitamente a tutti i membri del Consiglio Federale, rassegnino le dimissioni immediate.