CONS: dalla documentazione fornita al 31 dicembre 2017, il San Marino Calcio risulta affiliato alla FSGC

In una nota, il Comitato Olimpico Sammarinese precisa che compete ad ogni singola federazione certificare l’affiliazione di un’associazione sportiva e la stessa federazione è pienamente responsabile dei dati trasmessi al comitato Olimpico. Nel caso specifico, dalla documentazione fornita al CONS fino al 31 dicembre 2017, la Federazione Calcio annovera il San Marino tra le sue Società affiliate.



In merito alla erogazione dei contributi ordinari, il CONS provvede a determinare i contributi ordinari e alcuni parametri, tengono conto del numero dei tesserati alle Federazioni tramite le Associazioni affiliate. Per quanto attiene le Assemblee federali, queste avvengono annualmente su convocazione delle stesse Federazioni agli aventi diritto. Il San Marino Calcio risulta, di fatto fino ad oggi, essere stato ammesso a partecipare ai lavori di tutte le assemblee. Il personale CONS, interviene, ogni quattro anni, esclusivamente nelle assemblee elettive, soltanto per supervisionare le procedure elettorali e per assicurare il regolare andamento dei lavori.