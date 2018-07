Fsgc: il Cons conferma quanto già detto dalla Federazione

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio risponde alla nota del Cons prendendo atto delle precisazioni circa la posizione del San Marino Calcio e relative carte a sostegno.



"La nota del CONS conferma peraltro quanto già detto dalla FSGC, - si legge - ovvero come la suddetta società sia stata erroneamente considerata affiliata fino a tutto il 2017 per un equivoco ereditato e protrattosi nel corso degli anni – come a più riprese evidenziato –; l’opera di verifica della Federcalcio, è utile ricordarlo una volta ancora, è stata avviata lo scorso marzo e la medesima ha evidenziato incongruenze che hanno portato ai provvedimenti noti".