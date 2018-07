Europa League : Procopio prepara la trappola anti Spartaks

Il tecnico in conferenza stampa indica la strada che porta verso una partita di spessore. Il campionato sammarinese - sostiene- proprio da questi palcoscenici dovrebbe attingere per crescere ulteriormente. Voglio una Fiorita accorta ma pronta".

Nel pullman che accompagna la squadra allo Skolas Stadium di Riga la Fiorita si carica con l’immancabile Reggaeton e musica anni '90, una scarica di adrenalina in più per un club che affronta il secondo impegno europeo nel giro di un mese. Dopo la chiacchieratissima partecipazione alla Champions League con uscita immediata nel mini girone di Gibilterra, ecco la seconda chance in Europa League con il tecnico Gianluca Procopio a sottolineare,in conferenza stampa, non solo la forza degli avversari, ma anche la loro miglior condizione dopo 15 turni in campionato 26 punti in classifica, momentaneo quarto posto per i lettoni dello Spartaks. Partita dunque molto complicata con una Fiorita che in questa lunga estate calcistica non si è mai fermata. Il tecnico gialloblù non nasconde che dal punto di vista tattico si andrà verso un prudente ma non troppo 4-5-1 con Andy Selva unica punta. Qualche dubbio da sciogliere ancora a centrocampo dove ci sarà ancora una volta l’uomo gruppo, ormai Fiorita dipendente, Damiano Tommasi. “Ho visto - ha dichiarato il tecnico - un paio di loro incontri, sono una squadra molto organizzata, ma non per questo dobbiamo spaventarci. Il Tre Fiori, a cui faccio i complimenti, ha dimostrato che con i dovuti accorgimenti tutto è possibile. Vedremo intanto sono soddisfatto anche di essere qui a fari spenti dopo il clamore che ci ha accompagnato in Champions League”.



L’appuntamento è per domani sera ore 18 a Riga le 17 a San Marino per l’incontro che vale l’andata dei preliminari di Europa League.



Dall'inviato in Lettonia,

Lorenzo Giardi